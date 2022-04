Laurence LABBENS

Voyagez dans l univers du bien être a domicile.

Je vous propose différents modelages originaux, le modelage aux bambous, le cocooning, sans oublier le modelage prénatale ,le Balinais, l'Hawaîen, l'Affricain.

Pour la clientèle masculine ou les sportifs je vous propose le modelage Suédois.

Je peux le déplacer pour les entreprises ou pour autres événements.





Atelier Anma Assis (massage assis Japonais, habillé).

Mettez en avant votre entreprise en proposant un espace Zen à vos séminaires, journée porte ouverte, anniversaire de société, inauguration, tournoi de poker, événements sportifs ....

Cette pause détente est une reconnaissance et un encouragement.

Ce massage apporte équilibre et sérénité pour tous



Devis personnalisé et sur demande.

Je travaille aussi avec les produits LR Aloé Véra, je recherche des partenaires en VDI.

Mes compétences :

Massage et beauté à domicile

Atelier bien être pour les séminaires