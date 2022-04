Laurence LACORDAIS

Professionnelle depuis 17 ans en tant qu'Assistante de Direction chargée des Ressources Humaines, j'ai pu mettre en place divers éléments relatifs au poste des Ressources Humaines. J'ai actuellement l'opportunité de gérer la formation continue du personnel, de mettre à jour le registre du personnel et la gestion des dossiers : Rédaction des éléments contractuels (contrats de travail, avenants), Remontée des éléments de paie (arrêt maladie, congés, absences), Gestion des congés payés (incluant la préparation pour le CE), Gestion des visites médicales (planification, convocation, suivi), Gestion cartes de séjour, 1 % Patronal (locatif et prêt), des embauches (tableau des mouvements : DDTE, inscriptions caisse de prévoyance, cartes professionnelles…), Classement des dictionnaires sociaux (DPS, Lamy social), Recrutement (annonces presse, sessions de recrutement…).

Autant d'expériences utiles et proches de l'univers en matière de gestion du personnel.



Rigoureuse et maîtrisant parfaitement les outils informatiques, je serais donc rapidement opérationnelle au sein de votre équipe.



Je serais ravie de vous rencontrer afin de discuter plus en détail du poste et de vos besoins, ainsi que de la façon dont je pourrais y répondre.



Je me tiens dans cette perspective à votre entière disposition,



Au plaisir de faire votre connaissance à cette occasion.



Mes compétences :

Assistante de Direction

Autonomie

Bureautique

Diplomate

dynamique

Goût du contact

Organisation

Polyvalence

Rédacteur

Rigoureuse

Travail d'équipe