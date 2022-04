Laurence LACROIX

APOGEI 94 est une Association pour handicapés. Elle a regroupé 18 établissements de Foyer d'hébergement, ESAT, IME, SAVS, Foyer de jour.

Elle regroupe plus de 500 salariés et plus de 500 travailleurs handicapés.

Je suis comptable au Foyer de Saint Maur éclaté en 7 structures.

Ma mission est donc de suivre une comptabilité analytiquqe rigoureuse, établir les suivis budgétaires, le budget annuel (qui deviendra CPOM en 2010, budget de 5 ans), Comptes Administratifs ainsi que la gestion des salaires.

Nous sommes 33 salariés à ce jour dans notre établissement.



