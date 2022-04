Laurence LAFONT

Une instruction qu'on reçoit sans la transmettre forme des esprits sans dynamisme, sans autocritique.

La Formation de l'esprit scientifique (1938)

Citations de Gaston Bachelard

Les relations humaines, la transmission du savoir-faire et du savoir-être sont de véritables challenges que j'aime relever au quotidien !



Après 14 ans d’expérience en tant que conseillère clientèle (immobilier - mutuelle santé - banque et assurance) :



Gestion relation clientèle

Techniques de vente produits banque et assurance

Prêts immobiliers - montages, méthodes de vente et de suivi

Analyse du risque dans la relation clients particuliers

Tutorat



J'aimerais concevoir des formations pour ceux qui ont besoin d'une formation en techniques de vente, gestion de relation clientèle et marketing.



Faites-moi part de vos projets !













Mes compétences :

Gestion de la relation client

Reporting

Animation de réunions

Animation de formations

Pédagogie

Enseignement

Ecoute

Action commerciale

Stratégie commerciale

Négociation commerciale

Management commercial

Analyse