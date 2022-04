Laurence LAGARDE

Une hôtesse de caisse doit avoir une présentation irréprochable alors je suis constamment au contact des clients.

Je suis aimable et toujours souriante ce qui reflète un peu l'image du magasin .

Je suis résistante physiquement et nerveusement.... Assise pendant tout mon service je peut avoir un rythme de travail particulièrement élevé, notamment le weekend.

Le client ne doit pas attendre trop longtemps, je dois donc être capable d'augmenter le passage des produits en caisse aux heures d'affluence.

Je suis méthodique et je reste concentré tout au long de mon service... Il est important de ne pas faire d'erreurs d'encaissement.



Procéder à l'encaissement : J' enregistre manuellement ou par lecture optique le prix des articles contenus dans le panier du client et j'effectue ensuite l'encaissement par chèque, carte bancaire, ou argent liquide.

Être accueillante : Je suis responsable du contenu de ma caisse... je dois veillé à ne pas faire d'erreur.

En fin de journée ou en fin de service, je comptabilise le total de l'argent encaissé afin de définir ma situation de caisse.



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'équipe

Rigueur

Assiduité

Relationnel