Laurence LAGARDE

J'accueille la clientèle entrante et répond à ses questions, notamment concernant les produits et services proposés.

Je vérifie la caisse pour s'assurer des encaissements effectués et de la disponibilité de monnaie.

Je définit ou mémorise le prix des principales marchandises, services ou droits d'entrée, et saisit les montants en utilisant notamment une caisse enregistreuse, un lecteur optique, ou une calculatrice.

Je perçoit et enregistre les montants perçus en liquide, chèque, carte de crédit, bon d'achat ou par virement.



Mes compétences :

Comptabilité

Conseil

Commercialisation

Communication

Service client