Laurence LAMARCQ

Après 5 ans passés en agence événementielle en tant que chef de projet puis responsable de la production, j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante.



Je propose d'accompagner agences de communication et entreprises dans la réflexion et la production de leurs événements et/ou audiovisuels.



Mes domaines de compétences:

- Conseil et accompagnement événementiel: logistique, technique, contenus...

- Conseil et accompagnement audiovisuel : mise en valeur des messages, écriture, organisation de tournages et montages

- Recherche de prestataires, équipes

- Écriture de proposition et d'appels d'offres

- Préparation d’animation

- Écriture de conducteurs

- Script/ toppeur



Mon objectif est de m'adapter aux besoins et demandes de mes clients, de leur apporter de la souplesse et par conséquent de leur proposer des solutions sur mesure: un accompagnement sur la globalité d'une production ou sur une compétence précise.





Mes compétences :

Conseil en communication

Animation d'équipe

Evènementiel et logistique

Réalisation audiovisuelle

Gestion de la production

Production audiovisuelle