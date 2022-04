Oxebo LILLE

Depuis 1985, Oxebo, entreprise située sur Lille, propose un service en création visuelle et événementiel adapté à vos besoins ainsi qu'un accompagnement pas à pas afin d'aboutir à un travail de qualité.

Notre équipe vous accompagne en vous fournissant une prestation de la conception à la réalisation, afin de valoriser au mieux votre projet et votre image.



30 ans d'expérience.

Notre équipe de techniciens, intervenant sur toute la région lilloise, est spécialisée dans des métiers aussi différents que la signalétique, l’impression, l’évènementiel ou la peinture. Elle met en œuvre son savoir-faire et son expérience de la conception à la finalisation de votre projet.



Une équipe à votre service sur Lille.

Acteurs dans la réalisation visuelle depuis plus de 30 ans, Oxebo maîtrise l’ensemble de la chaîne graphique, et conçoit votre projet en respectant votre cahier des charges et en maitrisant les coûts de fabrication afin de proposer des produits d’un excellent rapport qualité / prix, tout en veillant à l’utilisation de composants de qualité et en luttant contre le gaspillage des matières premières afin d’œuvrer pour la préservation de l’environnement.



Contactez vite l'équipe d'Oxebo sur Lille au 03 20 88 01 88 - http://www.oxebo.net/



Mes compétences :

Stand fabrication (Kakémonos bâches Comptoir etc)

Peinture & Trompe l'oeil

PAO Maquettage Graphisme & Print

DAO signalétique adhésif tout support

Cartes de visites

Communication visuelle

Impression numérique

Muséographie

Identité visuelle

Evénementiel

marquage véhicule

Flyers

Signalétique

Communication événementielle

Conception

Communication

Réflexion stratégique