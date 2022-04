Laurence LAMOULIE

Depuis 2007, je dirige un campus de 200 élèves et continue à assurer des enseignements en Mathématiques. Ce poste me permet de rester en contact avec les élèves, tout en ayant de fréquentes interactions avec les entreprises, les collectivités locales et le secteur de la recherche.

Très intéressant mais aussi très exigeant, ce poste me permet de développer des compétences variées, à la fois techniques et de RH ou de gestion.



Mes compétences :

ERP

Mathématiques appliquées

Management

Qualités rédactionnelles

TIC

Ressources humaines