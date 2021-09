Valery FREMAUX

Leader technique français de la plate-forme LMS open source Moodle, je dirige maintenant mon propre cabinet d'expertise VF Consulting et suis associé dans ActoveProLearn.com société de R&D et d'expertise avancée sur la base technologique Moodle.



Le projet du cabinet reste toujours centré sur le développement, la R&D appliquée à base d'architecture Moodle et Mahara pour construire les systèmes d'information pédagogiques des organisations d'enseignement. C'est un engagement militant au carrefour de la technologie et des usages, sachant aujourd'hui que les deux ne sont pas indépendants.



C'est 10 ans d'expérience sur la plate-forme Moodle et de développements en logiciel libre de concepts et de fonctionnalités pédagogiques pragmatiques qui sont investis dans ce projet, et interagissant avec la communauté mondiale des usagers de la plate-forme australienne Moodle, leader open-souce du marché des plates-formes LMS.



J'y mène actuellement un projet de refonte pédagogique et méthodologique de la formation continue à distance, avec une équipe de formateurs et d'ingénieurs pédagogiques spécialistes de la branche.



A côté de ça, l'investissement Moodle continue : Le virage Moodle 2 est désormais consommé et abouti. Les efforts se portent maintenant sur l'intégration à très forte valeur ajoutée dans deux cadres distincts :



- Les grands programme ENT, déploiement de masse sur les Académies de l'enseignement public, en partenariat avec des SSII leader du secteur (ATOS, iTOP)



- Les "intégrés" de formation continue, montés autour d'un assemblage de modules "professionnels" d'éditorialisation (voir ci-dessous) et de management du processus de formation



Je continue à défendre deux architectures majeures qui me semblent essentielles pour le futur de Moodle dans les programmes institutionnalisés de développement de la FOAD :



- Les urbanisations "grand système", mettant en oeuvre la virtualisation applicative de Moodle au sein de "constellations de plates-formes" organisées et structurées.



- Les principes d'éditorialisation pédagogique "avancée", ou constructions pédagogiques à haute valeur éditoriale, faisant de Moodle bien plus qu'un site de dépôt de ressources et de grains, mais bien un outil complet de conception d'éditorialisation et de projection de formations structurées.



Références : INTEL, ATOS, iTOP, ALTEN, Barchen, CEFAC, Ministère de l'Education Nationale, Rectorat de Strasbourg, Université Paris Descartes, SupdeCo Montpellier, EPF, ESIGELEC, ESIEA, Greta Champagne-Ardennes, CNDP, ESEN, Domosia/Hygienosia, Institut de Gestion Sociale (Groupe IGS), Institut Supérieur de Formation (Groupe ISF), Via Formation (Groupe Optima), Museum National d'Histoire Naturelle, Vodeclic...



Mes compétences :

Pédagogie

Moodle

E-learning

Internet

Tice

Gestion de projet

Sociologie