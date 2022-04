Gil MENDES

Objectif : contribuer au développement durable et à la performance environnementale.



Economie d'énergie et de fluides, réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise des rejets et déchets, biodiversité, sécurité des personnes et des biens, services et travaux, les activités immobilières d'un Groupe servent son personnel et son image.

De l'industrie au tertiaire, des GWh aux kWh, du charbon à l'électricité, des effluents valorisables de procédés aux pertes thermiques du bâtiment, des projets à enjeux financiers aux audits de système de management, l'ingénieur évolue dans la complexité d'organisations, de communication, d'évolution et de ses ambitions pour lui, ses proches, son environnement et plus largement les Hommes.

Un parcours professionnel s'inscrit dans un parcours de vie. Son sens naît d'un groupe ayant la capacité de construire ensemble par des mots, des actes et surtout par des preuves au quotidien.



Mes compétences :

Management d'équipe

Expert technique

Maintenance exploitation

Systèmes de management

Management de projets

Energie

Efficacité énergétique

Environnement

Audits