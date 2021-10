Gérald MATTEI

AUDITEUR QSE QUALIFIÉ ISO 9001 ; ISO 14001 & OHSAS 18001 (formations agréées IRCA)



Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) enregistré sous le n° IDF / 2012 / 12 par la DIRECCTE d'Île-de-France, spécialité "organisation du travail dans les industries manufacturières et les services", jusqu'en août 2016.



Prestataire de formation enregistré sous le numéro 11 94 08103 94 jusqu'au 31/12/2014

(C. trav. - art. L.6352-12 : cet enregistrement ne valait pas agrément de l'État)



Affilié jusqu'en septembre 2016 au Syndicat "Conseil en Management" de la FÉDÉRATION CINOV (ex-CICF – Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France).



J'ai auparavant exercé plus d'une vingtaine d'années dans :



- le management hiérarchique / fonctionnel d'équipes pluridisciplinaires ;



- l'élaboration de solutions sur mesure en matière de systèmes de management ou d'information multisite.

Quel rapport entre les systèmes de management et les systèmes d'information me direz-vous ? Et pourquoi, par exemple, déployer indépendamment une approche par les processus pour la certification ISO 9001 et, souvent, des systèmes d'information structurés selon une typologie différente, vous rétorquerai-je !



Mes compétences :

Développement durable

Audit et certification ISO 9001

Audit et certification ISO 14001

Audit et certification OHSAS 18001