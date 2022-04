Laurence LANGER-SAUTIÈRE

Au coeur d'une approche transversale et des questions d'usage des données et de l'OpenData dans l'action publique, ce poste est riche de défis organisationnels et techniques.

L'approche évaluative notamment en politique de la ville doit intégrer à la fois l'évolution des problématiques socio-économiques et l'impact de l'action publique et sa plus-value socio-économique.

L'observation territoriale via les outils de cartographie interactive de la SuiteCairo et la mutuelle de cartes et données Altercarto permet d'outiller professionnels, citoyens, élus, ... comme aide à la décision et à la délibération. Les productions sont réunies sur le siteArray.

Ce poste fait suite à une première partie de carrière associant fonctions de conseil et de direction, au cours de laquelle j’ai fondé et développé le cabinet APP pendant 10 ans, cabinet spécialisé sur l’égalité professionnelle et la conduite de projets. C'est le développement d'une approche territoriale de l'égalité professionnelle et de l'usage des outils cartographiques qui m'ont amené à ce poste au sein de la Ville de Lyon.



Mes compétences :

Analyse statistique

Analyse territoriale

Formation

Animation de groupes de travail

Ingénierie de projet

Cartographie

Politiques publiques