Laurence LAOUKADA

Actuellement en recherche d'un poste, j'étais, de 12/2012 a 09/2014, principale de copropriétés chez FONCIA. Agence TURCKHEIM à STRASBOURG et je souhaite continuer à exercer ce métier qui me passionne et qui m'apporte beaucoup ce ce métier qui est très enrichissant et en constante évolution sur le plan legislatif



Cela fait 26 ans que je suis dans le domaine de l'Administration de biens et j'ai pu évoluer, ce métier me passionne, mais j'ai démissionné pour des raisons purement personnelles.



En quelques mots : Motivée, agréable, professionnelle, bon sens du relationnel, (clients et prestataires de services) commerciale, diplomate, rigoureuse, bonnes connaissances de la technique du bâtiment et suivi des travaux, de la gestion comptable copropriétés (maîtrise des budgets, états datés notaires mutations, codification des factures, etc ... ainsi que de la gestion des sinistres assurances).

J'ai obtenu la validation des mes acquis professionnels par le biais d'une formation approfondie sur Paris, à raison d'une semaine par mois pendant 6 mois.

Autonome : tenue des réunions : Conseils Syndicaux et Assemblées Générales.











Mes compétences :

Communication

Motivation