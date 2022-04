Laurence LARROQUE

Bonjour à toutes et tous!

Je suis adjointe administratif dans une collectivité territoriale du Lot. Grâce à ma formation en journalisme, j'ai pu assurer les missions de communication dans mes divers emplois. Ainsi, j'ai crée des supports d'informations locales, géré les relations presse et animé des réunions thématiques d'action sociale. J'ai également été porteur de projet de création d'entreprise de presse..

Mon parcours m'a permis d'acquérir des compétences transférables: l'accueil et l'information des agents, la tenue et le suivi des dossiers individuels, la rédaction de courriers, de rapports. J'ai accompagné des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RMI dans le cadre de missions coordonnées par Le POLE EMPLOI et le Conseil Général du Lot.

Je suis dotée d’un bon relationnel et d’un excellent rédactionnel. En outre, j’apprécie le travail en équipe et sais être l’interface efficace. .Je suis discrète, polyvalente et réactive.

Si mon profil vous intéresse, contactez-moi. N'hésitez pas à visiter mon blog d'artiste peintre: http://lauregabrielle.canalblog.com/



Mes compétences :

Bureautique

Animation sociale et locale

Communication

Secrétariat assistanat

Peinture

Communication externe