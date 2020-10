Restauration DE MEUBLES

Restauration Sièges - Meubles Marquetés - Vernis au Tampon - Toutes Epoques

L'ébéniste restaurateur doit avant toute intervention sur un meuble connaître son style et son histoire.

Cela oblige à avoir une solide formation en histoire de l'art et sur les différents styles du mobilier.

Ces connaissances permettent d'identifier avec précision l'époque du meuble à rénover, car nous avons un devoir d'authenticité.

Il est aussi indispensable que la restauration respecte certaines règles : remplacer le moins possible d'éléments, de travailler avec des matériaux réversibles (ainsi tout ce qui est fait peut-être défait) et d'avoir beaucoup de patience.



Les œuvres dart, quelles soient royales ou non, qui nous viennent dun lointain passé subissent les outrages du temps. Même les plus belles pièces se dégradent, se détériorent. Il faut donc les entretenir, les restaurer. Lébéniste restaurateur est celui qui guérit, rétablit, remet en état, ressuscite en quelque sorte, par la réparation ou la reconstitution de certaines parties, des œuvres dart ou de caractère en respectant leur état ancien et leur style. Bref en leur insufflant un nouveau souffle de vie sans rien altérer de leur qualité primitive.



La conservation restauration apportera aux meubles la possibilité de poursuivre son voyage dans le temps.