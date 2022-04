Laurence LAURIER

Avec plus de 20 ans d’expérience confirmée, diplômée d’un Master 2 Business International, je dispose de solides compétences et connaissances dans les domaines Commercial B2B, Formation, RH et Management.

De par mes acquis à l’étranger, je possède, également, une grande capacité d’adaptation, suis curieuse et ouverte à la nouveauté et sais fédérer et emporter l’adhésion par l’écoute, l’empathie tout en gardant les objectifs fixés à l’esprit.

Je recherche un poste alliant savoir-faire commercial, formation, mise en place de projets nationaux ou internationaux et nécessitant des actions transversales auprès des différents départements afin de promouvoir l’entreprise et satisfaire les clients.



COMPETENCES CLES

Négociation commerciale – Suivi et coordination de projets – Organisation d’événements importants – Communication interne et externe – Contrôle budgétaire – Management d’équipe.



Mes compétences :

Budget et Controlling

Organisation d'évènements

Management

Communication externe

Communication interne

Négociation commerciale

Coordination de projets

Microsoft Access

Microsoft Office