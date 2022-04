Laurence LAVENOT

La recherche partenariale est une réelle force pour les acteurs académiques et industriels.

En région Pays de La Loire, la mise en place de filières d'innovation sur des programmes ciblés de Recherche Formation et Innovation est un vecteur de développement des partenariats entre les laboratoires universitaires et les entreprises industrielles.

Passionnée par la R&D et l'innovation, j'ai choisi de donner un nouvel élan à ma carrière en me réorientant vers des missions de conseil et d'accompagnement dans la valorisation des recherches :

- en m'appuyant sur ma capacité à mobiliser des équipes de part mon envie de partager et de créer un climat relationnel de confiance,

- Pour créer et entretenir le lien entre la recherche académique et les industries innovantes



Mon parcours :

J'ai notamment développé des compétences transversales :

- Développement de partenariats techniques

- Management de projets transversaux (REACH, Eco Conception)

- Gestion de projets de la conception à la mise en production (15 à 20 projets par an)

- Encadrement d'une équipe de techniciens et ingénieurs (5 personnes),



Compétences techniques

- Chimie organique (catalyse, synthèse, matériaux polymères), formulation et techniques d'analyse

- Veille scientifique

- Réglementation chimique



Parmi mes réalisations les plus marquantes :

- Mon esprit d'initiative et mon enthousiasme m'ont permis d'insuffler une coordination transversale de l'activité matières premières entre la R&D, les achats, la logistique et la qualité et de construire une organisation globale autour des matières premières (sourcing, analyse des risques, affaires réglementaires amont et aval, techniques analytiques).

- Piloter le développement de matières premières à façon avec les fournisseurs stratégiques à l’international

- Piloter un programme de projets (Analyse de la valeur soit 3000 k€ de gains en 5ans)

- Gérer l'interface avec des centres techniques, des laboratoires de recherche, des fournisseurs-partenaires clés









Mes compétences :

Gestion de projet