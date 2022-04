Laurence LAVIL

Je suis une personne qui à la passion de son métier, le sens du détail. rigueur dans le travail

Ma mission depuis janvier 2012 et de transmettre mon savoir en formant, accompagnant les équipes dans leurs magasins,afin de les former en vente, implantation rayon, gestion, rentabilité,optimisation du temps de travail....)

Je suis basée sur le magasin de Cambrai et fais le suivi des,magasins sur la région Avesnois et Picardie (30 magasins)

J'accueil les collaborateurs à Cambrai pour diverses formations



Participe : à l'ouverture des nouveaux magasins supermarchés Match

aux Prospectus nationaux, régionaux

participe aux salons fournisseurs pour définir des gammes produits

participe aux groupes de travail afin de définir des procédures et process de travail.....













Mes compétences :

Esprit d'équipe

Dynamisme

Organisation du travail

Professionnalisme

Force de proposition