Risque Manager, PRM, Statisticienne

Expérience de 20 ans dans le domaine bancaire et financier.

- Modélisation risque de crédit Banque de Financement et Retail (Homologations Bâle (IRBA)- Méthodologies de rating - Scoring)

- Backtesting, Stress testing

- Systèmes décisionnels

- Campagnes Marketings

- Pilotage et reportings

- Management