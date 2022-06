Gaëlle LE BUZULLIER

Je suis Coache et superviseure de coachs et de dirigeants, certifiée ESQA.

Je me décris volontiers comme une «restauratrice» dhistoires.

Cest dailleurs mon parcours d'historienne tout autant que de sociologue spécialisée dans les sciences politiques, qui mont amenée à aller du côté de l'approche systémique et des pratiques narratives



Après plus de 25 ans en entreprise pendant lesquelles jai managé des équipes opérationnelles et des équipes fonctionnelles dans les domaines du marketing et de la distribution, je me partage aujourdhui entre le management de projets S.I. (Informatiques et nouvelles technologies) et les métiers de laccompagnement au sein du réseau des coachs internes de ce grand groupe.



En entreprise comme dans le privé, jaime particulièrement accompagner les personnes qui veulent restaurer leurs récits de vie, y retrouver beauté, plaisir et dignité, construire de nouvelles histoires de résiliences, se sentir soutenues dans leurs transitions et poser les fondements dun changement qui soit porteur de sens, en lien avec la communautés des personnes importantes dans leur vie.



Superviseure de managers et de coachs, je soutiens dans leur pratique les professionnels qui souhaitent clarifier leur posture et leur identité. Je leur propose un espace de travail et déchanges où il leur est possible de prendre le temps daborder leurs questions professionnelles et de prendre du recul pour résoudre leurs problématiques, tout en consolidant leur posture managériale ou daccompagnant, leur éthique et leur déontologie professionnelle.



Passionnée par les sciences de lhumain, je prends également beaucoup de plaisir à mener des travaux de recherche, à écrire et à transmettre.



Enfin, je me ressource en famille mais aussi grâce à la méditation de pleine conscience, à la lecture, à de grandes marches le long de la mer ou en jouant du violoncelle au sein dun orchestre symphonique universitaire.

Participer à un travail collectif où les qualités de jeu et les résonances de chacun sont affinées et accordées au service de lharmonie de tous est une belle métaphore qui me parle avec force de la façon dont, y compris en entreprise, jaime travailler en partenariat ou en équipe là ou dautres rêvent plutôt dêtre soliste voire chef dorchestre



Mes compétences :

Supervision de coachs

Supervision de Managers et de Dirigeants

Coaching professionnel

Accompagnement narratif

Sociologie

Psychologie

Conduite de projets

Marketing

Études qualitatives

Nouvelles technologies