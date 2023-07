Thomas TORRICE

Responsable commercial expérimenté, je place le client au centre de la démarche. Je m’efforce de le fidéliser tout en mettant en œuvre une politique commerciale visant à développer les ventes et garantir un service de qualité. Tout au long de mon parcours mes collaborateurs ont apprécié ma personnalité et mes qualités managériales qui m’ont permis de les accompagner dans leur épanouissement professionnel. Mes succès et mes échecs ont contribué à façonner des capacités d’analyse, de remise en question et d’adaptation pour remédier à différentes situations critiques. Enfin ma rigueur, ma capacité de réflexion et ma réactivité me permettent d’assurer la conduite de projets simultanés afin de développer les ventes.



Mes compétences :

REPORTING DES CHIFFRES CLEFS

MISE EN PLACE, SUIVI ET CONTROLE DE L ACTIVITE

CYCLES DE VENTE

NEGOCIATION ET DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS

VEILLE CONCURENTIELLE

DEFINIR LA STRATEGIE COMMERCIALE

PILOTER LA STRATEGIE COMMERCIALE

COMMUNIQUER L ENTHOUSISAME

DIRIGER ACCOMPAGNER FEDERER

FIXER LES OBJECTIFS

