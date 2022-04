Laurence LE DAIN

LE CHAS COLORE a ouvert le jeudi 24 janvier 2014 au 86, boulevard de Créteil à Saint Maur des Fossés (94100). Venez vite y faire un tour : pleins d'idées de créations liées aux travaux d'aiguilles : tissus patchwork, laines, broderies, kits créatifs pour enfants et ados, mercerie : rubanerie, boutons de créateurs, etc... dans une jolie boutique colorée à l'ambiance musicale et détendue. Les ateliers créatifs ont démarré : cours de couture, cours de tricot et de crochet, ateliers pour enfants : bracelets brésiliens, customisation de vêtements et d'objets.....



Je vous y attends !!