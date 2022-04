Laurence LE MARCHAND

Après plus de 20 ans consacrés à la gestion de projet en QHSE, à la Gestion de crise et au Développement durable pour une enseigne GMS, je souhaite proposer mon expérience et ma qualité d'expert sur les domaines cités plus haut, au sein d'une société de Conseil aux entreprises (idéalement PME PMI).

Mon expérience en temps que chargée de la Veille et de la R&D ces dernières années peut être un plus. Ma capacité à coordonner et fédérer de grandes équipes autour d'un projet transverse me permet d'être très à l'aise dans la pratique de telles missions particulièrement quand il faut exercer un fort pouvoir de conviction.

Les thématiques nutrition, lutte contre le gaspillage, éco-conception des produits, transition énergétique, réduction de la consommation et recyclage de l'eau, montage de filières agricoles basées sur l'agro-écologie, sont celles qui me motivent le plus et pour lesquelles forte d'une pratique avancée, je peux offrir des idées innovantes.



Mes compétences :

Études qualitatives

Veille technologique

Gestion de projet

Coordination de projets

Veille réglementaire

Management opérationnel

Stratégie de communication

Veille concurrentielle

Gestion des risques industriels

Analyse stratégique

Gestion des déchets

Études quantitatives

Contrôle qualité

Conception de produit