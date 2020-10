Laurence LE ROLLAND

Une coach de vie à vos côtés pour vous accompagner selon vos objectifs, vos besoins et à votre rythme, pour vous épanouir dans votre vie, vous sentir bien, vous réaliser.... Maintenant. Nous allons chercher d'où proviennent vos blessures, repérer les schémas répétitifs et y travailler consciemment et inconsciemment.

Mais aussi thérapeute en Emdr-dms pour vos traumatismes et micro-traumatismes tels que : deuils, humiliations du temps de l'enfance, abus sexuels, incestes, tout évènements négatifs néfastes, séparations, divorces, certains états dépressifs ...

En Hypnose pour aller chercher vos propres ressources, pour la confiance en soi, l'estime de soi, pour la relaxation et le bien-être. Ateliers individuels "relations toxiques"

Mes compétences :

Ecoute

Hypnose intégrative

Analyser écouter réfléchir agir

Traitement des traumastismes

Conseil

Analyse des besoins

Psychologie positive