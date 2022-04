Laurence LE ROUZIC

Je m'engage de manière pérenne au coté de la direction générale dans les projets d'amélioration continue et de pilotage de la performance.

Aux compétences classiques du contrôle de gestion j'ai associé des outils et méthodes de promotion et déploiement de l'amélioration continue, du management des processus adaptés à la maturité de l'organisation. Elles sont complétés par les compétences de négociations commerciales et une forte orientation vers les domaines de pilotage commercial.

Humaniste convaincue, je mets en oeuvre dans les projets d'amélioration que j'anime, mes qualités de pédagogie, d'écoute et de créativité.