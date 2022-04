Laurence LECCIA

Profil Commercial & Communication



Je suis actuellement en recherche d'opportunités sur Bordeaux et sa région proche sur des postes tenant compte de mes domaines de compétence :



- Vente Grands Comptes (Logistique & DATA)

- Gestion de projets en communication (on-line, off-Line)

- Achat et Négociation (prestations intellectuelles, graphiques et ‘’print’’)

- Rédaction de contenu (web, fiches produit, outils de formation et d'aides à la vente)



Je recherche : des challenges, des projets innovants, de l'humain, du sens, de l'échange et de l'autonomie ...

Je fuis : les projets copier-coller, l'immobilisme, le non-sens, les idées reçues ...







Mes compétences :

Vente

Chef de projet marketing

Communication