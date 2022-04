Laurence LECOINTE

Experte de la paie et de la gestion du personnel depuis plus de 20 ans, je suis intervenue dans les secteurs de l'intérim et de la distribution.



J'ai été amenée à encadrer une équipe de 4 personnes, à coordonner 22 personnes réparties sur toute la France et à travailler en étroite collaboration avec le DG.



A la recherche de nouvelles opportunités professionnelles, je souhaite gérer, au sein d'un service RH et en toute autonomie, les dossiers relatifs aux salariés (paie et administration du personnel).



Mes compétences :

CEGI

CEGID

Encadrement

Encadrement d'une equipe

Hypervision

IRIS

Microsoft Word - Excel

Paie

Sage

Suivi des dossiers