Laurence LECOURT

- Apprentissage de LANGUES ETRANGERES, en particulier l'anglais et l'allemand (courant).

Espagnol professionnel.

Notions de japonais et débutant en arabe.



- Exercice de mon activité dans des domaines TECHNIQUES,, auprès de grands comptes exigeants : aéronautique (visserie de précision) et automobile (moules d'injection plastique)



- EXPORT : commercial (négociation B to B, participation à des salons professionnels, visites clients), ADV (Incoterms, Lettres de crédit, DEB, relations transitaires), assistante de direction projets (traduction et interprétariat, suivi de projets technique et financier)



Utilisation : PACK OFFICE

GPAO : WORKPLAN

ERP : SYTELINE



Mes compétences :

ADV

Aéronautique

Allemand

Anglais

Automobile

Management de projets

Support client

Ventes export

Mécanique

Devis