Laurence LEDROIT

Passionnée par la compréhension de la nature humaine sur le plan psychique, biologique et spirituelle, je me suis formée à plusieurs méthodes de développement personnel.

J'ai quitté l’industrie pharmaceutique après avoir travaillé 11 ans dans le secteur des études de marché .



Aujourd’hui j’accompagne les personnes qui souhaitent désactiver les principaux mécanismes qui limitent leur vie. Lorsqu’il y’a mal-être, crise professionnelle, familiales, échecs répétés, perte de sens, de confiance, deuil, symptômes, hypoferilité, …

Pour retrouver l'envie et le plaisir de vivre, être en paix avec son passé, prendre sa place, déposer ce qui est lourd à porter, être soi même. Ou juste pour faire une pause et reprendre son souffle...



www.energiedevie.fr



Mes compétences :

Gestion du stress

Sophrologie

Accompagnement des couples desirant des enfants, d

Accompagnement des deuils