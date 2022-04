Laurence LEININGER

POLES DE COMPETENCES :



Relation clients et administration des ventes

 Gestion des comptes clients : création des comptes, mise en place et suivi de conditions de paiement. Facturation, avoirs, escomptes, encours et relances paiement. Anticipation des litiges.

 Appui commercial et suivi des affaires : établissement de devis, envoi de documentations commerciales et techniques. Traitement réactif et suivi des commandes/non-conformités, lancement en préparation. Interface clients/services internes/intervenants externes (transporteurs, sous-traitants), détails techniques, disponibilité des produits et état d’avancement des commandes. Participation aux réunions commerciales hebdomadaires (présentation des chiffres de vente et compte rendu).





Reporting d’activité et coordination administrative

 Conception de supports de présentation et de tableaux de bord pour le suivi des prévisions des ventes, participation à l’élaboration du planning de production en fonction des informations recueillies auprès des clients et services internes.

 Suivi et mise à jour des documents administratifs.

 Préparation des dossiers pour la réponse aux appels d’offres.



Langues et informatique

 Anglais professionnel du fait de contacts réguliers avec des interlocuteurs étrangers.

 Maîtrise confirmée du pack office et du logiciel de gestion des affaires (FOCUS).



Mes compétences :

Administration des ventes

Relation clientèle

Salons professionnels

Bureautique

Assistante commerciale

Gestion planning

Réponse aux appels d'offres

Reporting

Tableaux de bord

Créative