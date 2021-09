Laurence LEJCOWSKI

Praticienne de santé Naturopathe Holistique, diplômée du collège CENATHO affiliée à la FENAHMAN (Fédération française de naturopathie)

Formée en EFT, en luxothérapie, en électro-acupuncture esthétique.





Ma grande passion est d'allier la santé, la beauté et le bien-être par des principes simples et naturels.

C'est donc tout naturellement que j'ai suivi une formation complète de naturopathie holistique ainsi que des modules en luxopuncture et en électro-acupuncture esthétique pour une prise en considération globale de la personne.



La naturopathie s adresse à toute personne désireuse de prendre sa santé en main et décidée à appliquer des méthodes simples et naturelles pour se régénérer (alimentation optimale, gestion des émotions, mouvements quotidiens, exercices de respirations et selon les besoins: plantes, huiles essentielles, fleurs de Bach, compléments alimentaires naturels, séances de Bol d'air Jacquier..)



Pour connaitre mes prestations et mes actualités, n'hésitez pas à consulter mon site: www.neotevie-concept.com



Tél. 06 60 67 58 96.



Au plaisir de vous rencontrer.