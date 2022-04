Je me consacre à ce que j'aime le plus faire : faciliter le changement et accompagner le développement des personnes et des entreprises, avec la conviction que la satisfaction des uns concoure à la performance des autres.



INTERVENTIONS :

- Coaching individuel & collectif

- Conseil en évolution professionnelle : bilans professionnels, accompagnement des transitions

- Accompagnement du changement

- Animation de séances de Co-Développement professionnel



SPÉCIFICITÉS :

- Une expérience terrain, connaissance du monde de l’entreprise

- Pragmatisme et recherche d’effets concrets et durables

- La qualité d’être



VALEURS :

- Le respect de la personne et des équipes

- Le professionnalisme

- Le plaisir à travailler



RÉFÉRENCES :

Ernst & Young, BPCE IOM, Adderus, Camélia Conseil, MAP Consultants, UPM, Association des Archivistes, Art Force, Projelia, Saint-Gobain Archives, Westpoint Carrières Management, PRIMAGAZ, Amundi, Bayer, Carrefour, UPM, ...



Laurence Lejeune - 06 10 80 58 36 - dearcoaching@gmail.com



Mes compétences :

Conseil en ressources humaines

Bilan de compétences

Formation aux entretiens de carrière

Bilan de carrière

Formation aux entretiens de recrutement

Recrutement

Coaching

Formation management

Outplacement individuel ou collectif

RESSOURCES HUMAINES

CONSEIL

outplacement