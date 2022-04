L’opérateur a décidé de renforcer son équipe de direction et annonce dans ce cadre la promotion de Laurence Leloire au poste de Directrice animation et soutien commercial. Dans le cadre de sa nouvelle mission, Laurence Leloire jouera un rôle-clé dans l’évolution organisationnelle du groupe. Ainsi, parmi ses domaines d’intervention, elle assurera la direction de cinq services liés à la gestion de la force de vente. Elle gèrera notamment le service marketing, pilotera les services généraux et participera activement au processus de recrutement des commerciaux. Au-delà de ces éléments, elle structurera le service de formation dédié aux nouveaux commerciaux et mettra en œuvre un plan d’animation avec notamment la création de challenges pour les commerciaux. Enfin, elle apportera un soutien administratif aux deux directeurs France



Pour mener à bien sa mission, Laurence Leloire pourra s’appuyer sur sa très bonne connaissance de l’entreprise qu’elle a intégrée en 2001. Elle y a occupé de nombreuses responsabilités qui lui permettent d’être parfaitement en phase avec les valeurs et la stratégie de développement du groupe. Laurence Leloire a commencé sa carrière chez SCT Telecom en qualité d’attachée commerciale. Elle a ensuite occupé les postes de directrice du suivi clientèle, directrice d’agence et a créé le service administration des ventes du groupe en 2009.