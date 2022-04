Laurence LEMAIRE

Je suis directrice artistique avec une sérieuse expérience marketing opérationnel et B2B, entre autres…

Je sais répondre à des demandes variées et intervenir en conception et direction artistique, j'aime apporter de la réflexion à mon travail. J'ai une expérience digitale plus récente mais néanmoins existante : sites, bannières, emailings…



Je m'intéresse autant au travail d'identité de marque qu'à celui d'animation vitrines et lieux de vente. Je conçois régulièrement des couvertures catalogues et guides, fais de l'illustration. J'affectionne le graphisme en général et en particulier, j'aime donc découvrir de nouveaux territoires.



Mes compétences :

Illustration

Marketing opérationnel

B2C

B2B

Identité de marque

Directrice artistique