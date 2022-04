Laurence LEMAIRE

Juriste en droit social (D.E.A. Paris I), je justifie d'une expérience de plus de 10 ans dans la gestion des ressources humaines et des relations sociales en milieu industriel (Fonderie - Nutrition animale) dans des structures multi-sites (groupes américain et français de plus de 1000 salariés) ou mono-site (usine de 350 salariés) et des environnements complexes.



Rattachée soit au Directeur juridique et des RH, soit au DRH Groupe, soit au Directeur d'usine (fonctionnellement au DRH Groupe), j'ai relevé des challenges dans des contextes différents :



- contexte de croissance externe et de restructuration (2006-2011) : pilotage RH d'opérations de fusion-acquisition avec harmonisation de statuts sociaux collectifs et d'opérations de fermeture de sites industriels avec PSE ;

- contexte de reprise d'une société de culture RENAULT, après liquidation judiciaire et 8 semaines de conflit social (2012-2015) : restauration du dialogue social et d'un climat social serein dans un milieu fortement syndiqué (80 % CGT dans le 1er collège) et négociation d'accords collectifs (accord de compétitivité signé en 2014).



Membre du Comité de direction, je participe activement au déploiement de la stratégie de l'entreprise. J'élabore, conjointement avec le Directeur de site industriel, la politique sociale et salariale de l'entreprise sur l'année en cours, avec une projection sur les deux années à venir, et suis responsable de sa mise en oeuvre.



Encadrant une équipe RH de 5 personnes, mes missions principales s'organisent comme suit :



- Animation et développement des relations sociales : animation des IRP - négociation sociale et rédaction des accords - suivi de la mise en oeuvre des accords - organisation de réunions de personnel ;

- Pilotage de chantiers sociaux et de projets de développement RH (Formation professionnelle - GPEC - Emploi des travailleurs handicapés - Contrat de génération - Egalité professionnelle - Mise en place et optimisation des régimes de prévoyance - Règlement intérieur) ;

- Ingénierie sociale en matière d'évolution de l'organisation des entreprises (Fusion & Acquisition - Cession partielle d'actifs - Fermeture de sites industriels - Négociation des PSE - Harmonisation des statuts sociaux collectifs - Réorganisation de services) ;

- Conseil et formation auprès des Directions générales , des Directions opérationnelles et Chefs d'équipe, des RRH et des Chargés de paie ;

- Communication interne ;

- Gestion et suivi des contentieux (CPH - URSSAF) ;

- Interlocuteur des organismes extérieurs référents (Expert CE - DIRECCTE - CARSAT - Médecine du travail - UIMM - RG - Préfecture - Médias locaux) ;

- Veille juridique (Rédaction et diffusion d'un bulletin d'information) et mise en conformité juridique.



Mon projet professionnel est le suivant :



Après 3 ans, ayant réussi à restaurer le dialogue social et à recréer tous les outils RH sur un site industriel, je recherche un nouveau défi visant à développer de nouvelles relations sociales dans un environnement complexe sur la région de Toulouse, qui me permettrait d'allier les aspects fonctionnels et opérationnels de mon métier.



Mes compétences :

Formateur

ISO/TS16949

ISO 9001

Ressources humaines

Négociations sociales

Gestion sociale

Relations sociales