Laurence LENORMAND

Les échanges, les défis me motivent. J'aime voyager aller à la rencontre de l'autre. A l'adage "A l'impossible nul n'est tenu" je préfère cette citation de Mark Twain qui me caractérise plutôt bien dans ce que j'entreprends : "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait". Dans mon travail, cette envie de découverte me pousse à comprendre le détail et de fait, me permet de choisir l'action que je pense optimum pour mener à bien les projets, les taches qu'on me confie.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Gestion d'agenda

Séminaires d'entreprises

Production de contenus

Contrat de travail

Synthèse rédactionnelle

Réponse aux appels d'offres

Réalisation de devis

Rédaction web

Traduction anglais français