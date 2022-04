Laurence LEROY

Je m'appelle LEROY Laurence, j'ai 34 ans je vie en midi-pyrénées avec mes 4 enfants et mon conjoint.

J'ai travaillé pendant quelques années dans la vente puis après un long congé parentale, je me suis réorienté dans le secteur sanitaire et social en faisant une formation pour devenir assistante de vie aux familles.



Mes compétences :

Accompagnement

Cuisine

Ecoute

Couture

Service à la personne