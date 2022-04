Laurence LEROY

Après avoir été Key User SAP sur la gestion de la demande et la planification de distribution, j'ai participé aux projets d'Excellence Industrielle de type MRPII, de certification Oliver Wight et d'Amélioration Continue (5S, VSM...). Puis je suis devenue Suppy Chain Business Analyste dans le cadre de déploiement de la solution SAP-ECC, jouant le rôle d'intermédiaire entre le business et l'IT. Mes compétences métier et fonctionnelles fortes, acquises dans un environnement international, me permettent de conduire aujourd'hui des missions commerciales en vendant des solutions informatiques et de conseils dans le domaine de la Supply Chain, plus particulièrement la planification (demande, distribution, production).

Titulaire depuis 2010, d'un Mastère en Management et gestion des entreprises avec une spécialité en audit et gestion de projet, je souhaite faire évoluer ma carrière vers un poste de management de la Supply Chain.



Mes compétences :

SAP

Basics SCM

MRP I/MRPII

Rigueur

Environnement international

Supply Chain