Laurence LEROY TARDIF

Depuis 2006 Consultant senior - Oncologie, hemathologie, biotechologies- references sur demande



2002-2005 Laboratoires ASTRAZENECA (Rueil Malmaison 92 – France)Responsable Marchés Oncologie-Urologie-SNC : Cancérologie (Prostate, Sein, Poumon, ORL), SNC (Migraine, Schizophrénie) et Anesthésie (AG, ALR, Topique)

* Analyses et recommandations dans le cadre d’extension d’indications et de pré lancement de BluckBuster

* Participation à l’élaboration des plans stratégiques

* Etudes d’impact opérationnel et modélisation de prévisions et de Suivi, analyse de la performance produit. Etudes transversales

* Veille concurrentielle.

* Mission managériale: Encadrement et développement de chargés d’études.

* Contact France pour le déploiement ou le suivi des études internationales





2000-2001 Sihanouk hospital Center of HOPE - ONG (Phnom Penh , Cambodge) Chef de la pharmacie Hospitalière

Rend compte à la direction de l’activité de la pharmacie hospitalière

* Manage et développe une équipe de 12 personnes

* Recherche de nouveaux donateurs , optimise la gestion du stock afin de répondre à une demande croissante dans un contexte budgétaire stable



1996-1999: Laboratoires ASTRAZENECA (Rueil Malmaison 92)

*Chargée d’études puis Responsable Marchés : Asthme, S.N.C et hypolipidémiants

* Chef de produit junior migraine et asthme





STAGES et AUTRES EXPERIENCES



1990 - 1996 Hôpital André MIGNOT (Le Chesnay 78) ,

* Faisant Fonction d’Interne -lab. de biochimie du Pr PAYS

* Attaché de biochimie/pharmacie/toxicologie - gardes



1989 THOMSON, directrice adjointe d'un centre de loisirs.



Mes compétences :

Anglais

Business

Business development

Business Development Consultant

Consultant

Marketing

ONG

Pharmacie