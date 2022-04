Laurence LESCLAUZE

Après avoir obtenu mon BTS Assistant de Gestion de gestion PME/PMI, je me suis orientée sur des études en communication. Car lors d'un de mes stages en entreprise(agence COTE OUEST - Bordeaux), j'ai eu l'occasion de découvrir la communication événementielle. Cette expérience m'a énormément plus, j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai obtenu en 2005 un DEES COM. Cette année là mon expérience professionnelle fut l'organisation de la Nuit ISC du Cinéma à Bordeaux, grâce à l'école de commerce ISC Paris. Par la suite, j'ai décidé de continuer mes études en Master Européen de Management et Stratégie d'Entreprise dans le but d'acquérir plus d'expérience.

Grâce à mes formations, j'ai organisé en octobre 2005, un colloque de 200 personnes pour une banque internationale et pour l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, en présence du Ministre de l’Agriculture des Pays Bas et du Directeur de Cabinet du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche français. J'ai participé à l'organisation et la gestion de l'événement Bordeaux Rugby Quinconces à Bordeaux.



Mes compétences :

Communication

Microsoft Office

Gestion administrative

Aisance relationelle

Dynamique