Laurence LETELLIER

Actuellement en poste dans une société de 20 personnes spécialisée dans le diagnostic immobilier, je suis chargée de gérer les demandes de clients souhaitant réaliser des diagnostics techniques immobiliers nécessaires à la vente ou la location, d'une part, et je suis chargée de la gestion financière et administrative de la structure d'autre part.



Je souhaite mettre au service d'une Direction générale ou financière mes compétences d'Assistante de Direction : méthodique, organisée et rigoureuse ayant un sens aigu de la confidentialité, une facilité relationnelle, une bonne présentation, une bonne culture générale, maîtrisant le Pack Office et surtout Excel, ayant la capacité de m'adapter à tous logiciels spécialisés, à l'aise avec les chiffres et dans l'organisation de données et l'organisation administrative et d'entreprise,

Cependant je reconnais une faiblesse pour la pratique de l'anglais qui est assez timide, mais j'aspire à le pratiquer plus assidument pour assurer une meilleure maîtrise.



Je me tiens à la disposition de responsable de service de personnel pour lui exposer mon parcours et entrevoir la possibilité d'intégrer une nouvelle structure dynamique et évolutive.



Mes compétences :

Publicité

Gestion comptable

Communication

Assistante de Direction

Gestion financière

Direction financière

Presse