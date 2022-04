Karine LETELLIER

Mon métier :

- accroître la performance des entreprises en développant des comportements adaptés chez les managers, comme chez les collaborateurs;

- conseiller et accompagner les entreprises du Retail dans leur développement (gestion de projet, nouveau concept, organisation…)

Mon champ d'action : tous les métiers du service et le Retail pour le conseil

Ma valeur ajoutée : une vision à la fois très opérationnelle et stratégique, et une forte adaptabilité



Mes compétences :

Vente

Luxe

Gastronomie

Formation professionnelle

Distribution spécialisée

Management

Formation

Gestion de projet