Laurence LEVILLY - WUTTIN

Mon engagement auprès des jeunes enfants et des familles à commencé quand, directrice de clientèle en agence de communication, j'ai décidé de devenir éducatrice de jeunes enfants et de passer une licence de sciences de l'éducation.



Mon parcours m'a permis de mener une réflexion qui a souligné l’importance de la relation éducative dans le soutien des liens entre l’enfant et ses parents. La relation de co-éducation permet de proposer une continuité de vie qui nourrit le processus de séparation/individuation de l’enfant comme du parent.



Il me semble que c’est en étant au plus près de ce que les familles donnent à voir, à entendre, que nous professionnels pouvons ajuster nos pratiques à leurs besoins spécifiques. Proposant ainsi un environnement favorisant le développement global de l’enfant, soutenant le parent dans sa parentalité et valorisant pour tous.



Aujourd'hui, je souhaite donner un nouvel essor à ma carrière en conjuguant mon expérience plurielle et mes compétences pédagogiques.



Mes compétences :

Communication - Marketing

Microsoft Windows

Travail en équipe

Accompagnement à la parentalité

Management

Petite enfance

Analyse stratégique

Psychologie de l'enfant

Conseil en communication

Gestion budgétaire

Direction de projet

Gestion administrative