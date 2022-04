Laurence LEVY-DUTEL

DIPLOMES





D.E.A de la physiologie de la reproduction (1989)



D.E.S d’ Endocrinologie et Métabolismes (1991)



D.E.S.C de la médecine de la reproduction



Interne en médecine « Médaille d’or » dans la discipline endocrinologie (1992)



SITE INTERNET



création depuis 1998: http://www.abcdregime.com



OUVRAGES



2005 : « Votre coach minceur ». Editions Bonneton.



2007 : « Les Ados ». Editions Amphora



2009 : « Envie de bébé » : Editions Eyrolles :

« Bien être en hiver » : Editions Eyrolles

« Les lendemains de fêtes » : Editions Eyrolles



2010 : « Belle et heureuse enceinte » : Editions Eyrolles

« Vivre heureux centenaire » : Editions Eyrolles



2011 : « Le grande livre la grossesse » : Editions Eyrolles, participation

« Les aliments minceur » : Editions Eyrolles



2012 : En préparation Editions Eyrolles

- Le grand livre du diabète

- Le sucre et les autres sucres

- Agar-agar et Son d’avoine



Mes compétences :

Art

Art culinaire

Création

Création site internet

Diabète

Diététique

Gastronomie

Gynecologue

Internet

médecin

Nutrition

Site internet