Brugere ASTRID

QUI SUIS-JE ?

Mon objectif est de vous apporter un regard nouveau dans le but d’insuffler en vous du positif, du bien-être, de la confiance

et une plus grande satisfaction de vous-même et de votre image.

« Réceptive à l’art, j’ai commencé par des études d’Italien-Russe à Lyon III où j’ai été sensibilisée par le raffinement italien.

J’ai poursuivi, pendant 3 ans, des études d’histoire de l’Art à Lyon II, puis à la Sorbonne.

J’ai travaillé pour le compte de restaurants prestigieux sur Paris ; d’abord au Montparnasse 1900, puis au Fouquet’s ; où j’ai pu développer mes qualités relationnelles dans le domaine du luxe.

Attirée toujours par le raffinement et le sens de la valeur du beau, je me suis dirigée dans la vente chez Lancel (groupe Richemont) où j’ai beaucoup appris et pu développer mes talents de conseil pendant sept ans, dans notre belle ville de Bordeaux.

Ouverte sur le monde, la mode et la nouveauté, j’aime le contact avec les personnes dans le but de partager mes conseils, de transmettre mon savoir et de leur apporter un soutien par l’accompagnement.

C’est dans cet objectif que je me suis lancée dans le Conseil en Image, (diplômée à l’Atelier de soi, chez Nathalie Vidal Lamuela), dans le coaching, pour lequel je suis passionnée depuis 11 ans (beaucoup de lectures et diverses formations dont une en développement personnel chez Kathérina Lipof sur Paris)j'ai obtenu mon Master coach à l'institut international de coaching de Genève avec qui je suis partenaire et dans le conseil alimentaire, suite aux demandes de mon entourage. J’attache beaucoup d’importance à l’hygiène de vie, dans un monde où nous sommes de plus en plus malmenés par le speed, le stress et la mal bouffe, entraînant des problèmes de santé et de surpoids.»

Je me suis désormais spécialisée dans le Coaching de Libération des Empreintes Émotionnelles Négatives ! Un outil extrêmement puissant développé au sein de l’institut de coaching international, vous permettant de développer votre potentiel et d’atteindre vos objectifs de manière beaucoup plus rapide, efficace et durable.

La maison COACHEIM est humaine, innovante, sincère et qualitative.

Dans votre démarche d’évolution personnelle, le travail sur vous n’est pas toujours évident. La maison COACHEIM vous propose de faire un arrêt sur votre image afin d’évoluer en douceur vers un plus grand Bien-Être que je vous souhaite Essentiel, positif et bénéfique !







Mes compétences :

Master coach international en corporate et Life co

Hypnose niveau 1

Développement personnel

Conseillère en image diplômée

PNL

Chant

Vente

Management

Restauration

CLEEN coaching de Libération des Empreintes Émotio