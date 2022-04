Laurence LIAIGRE

Après l' obtention en 1998 de mon DECF, j'ai passé un an en cabinet pour préparer mon DESCF en alternance.



Depuis 2000 j'ai effectué plusieurs postes au sein de la Société Générale :



1- Comptable de plusieurs filiales ( SA, GIE , SCI ). Gestion de immobilisations. Bilans et situations mensuelles, trimestrielles et annuelles. Déclarations fiscales. Consolidation.



2- Intégration du résultat des succursales dans la SGPM. Comptabilisation des couvertures du résultat des succursales. Suivi des positions de change. Production des états de synthèse et analyse des comptes.



3- Comptables des sociétés Holdings du groupe. Gestion du portefeuille titres. Bilans et situations mensuelles, trimestrielles et annuelles en normes sociales et IFRS.



Aujourd'hui j'assure la comptabilisation des frais de personnel et plus spécifiquement les écritures des bonus fidélités ainsi que leurs suivis extra comptable.

Dans ce cadre je réponds à l'ensemble des questions des différents services comptables et contrôleur de gestion.



Mes compétences :

Bon relationnel

Conscience professionnelle

Discrétion

Esprit d'équipe

Relationnel

Rigueur

Sens des responsabilités