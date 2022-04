Laurence LIBBRA

Ayant acquis une expérience de 8 ans dans le secrétariat technique, j'ai travaillé pour des sociétés de différents secteurs ce qui m'a permis d'être plus polyvalente et de ne pas avoir peur de relever de nouveaux défis. Je suis sérieuse dans mon travail et sais m'adapter rapidement.



Mes compétences sont :

- gestion des appels d'offres,

- devis et facturation,

- assistanat de commerciaux sur la partie technique

- planning des salaries en vue pour la préparation des paies ainsi que pour les tableaux de suivi et coût de revient des chantiers,

- suivi des commandes.



