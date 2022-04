Hilal BENNOUR

Je suis rentré dans le monde de l'entreprise par le biais de la recette. Mes expériences professionnelles ainsi que les orientations de missions que j'ai choisi m'ont permis de mettre en pratique et en valeur l'aspect technique de ma formation (développeur) et l'aspect fonctionnel du métier du test.



Je suis passé par l'ensemble du cycle de livraison d'un projet, passant de la validation fonctionnelle, technique, les contraintes de développements, les contraintes métiers l'intégration et les mises en productions.

cette vision globale me permet aujourd'hui de me positionner sur des mission à caractère transverse et d’encadrer, accompagner et travailler dans l'amélioration continue de processus de livraisons et de gestions de projets. Cela me permet également d’anticiper rapidement les différents impacts et risques potentiels sur l’ensemble du cycle de vie d’un projet.



Mes compétences :

WebLogic Enterprise Application Server

UNIX

TOAD

Mercury Quality Center

Webmethod 6.1 et 6.5, 8.0

Informatica

FileZilla

Plone

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft Excel

Mantis

ETL

Citrix Winframe

Alfresco

XML

WinZip

Visual Basic

Thunderbird

SQL

RPG

Personal Home Page

Oracle Toad

Oracle

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft .NET Technology

Linux

JIRA

HTML

C++

C Programming Language

Business Objects

Audit

Active Server Pages