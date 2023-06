Pierre-Vincent NOWAK

Bonjour,



Après une première expérience professionel au sein du groupe HSBC France de 2003 à 2008 dans le service de Gestion d'Actif et de Passif (réalisation la mise aux normes de la gestion des prêts à taux zéro et initié les tests sur DWF)puis à la Direction des Risques de Crédits Opérationnels (gestion des déclarations réglementaires de centralisation des risques pour HSBC France à la Banque de France, la gestion de la base des clients personnes morales située à Sheffield en Angleterre et la gestion du DWF pourla DRCO), j'ai inétgéré en 2008 la société TALAN en tant que consultant sénior. J'ai réalisé des missions pour la caisse d'Epargne et ERDF.



Mes compétences :

MOA

Data warehousing

Finance

Banque